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Срочный выкуп автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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Пересылка по факсу ПТС с отметкой ГИБДД после снятия автомобиля с учёта
Рекомендуйте нас: за каждого привлеченного клиента платим вознаграждение!

Документы, необходимые для оформления авто
  • паспорт
  • ПТС
  • свидетельство о регистрации
  • *генеральная доверенность (если не являетесь собственником)

Выкуп автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Выкуп автомобилей в Санкт-ПетербургеМы ценим ваше время и хотим избавить вас от проблем, поэтому предлагаем вам нашу услугу - срочный выкуп автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области! Обратившись в нашу компанию вы получите до 90% от стоимости автоСрочный выкуп авто позволит вам получить деньги в течение часа в любой удобной для вас валюте! Все переоформление мы берем на себя. За небольшую уступку в цене вы сэкономите время и нервы, обезопасите себя мошеннических действий.

Документы, необходимые для выкупа

  • ПТС
  • Свидетельство о регистрации ТС
  • Ваш паспорт
  • Генеральная доверенность (если вы не собственник)
  • Все комплекты ключей
  • Документы о сервисном обслуживании (желательно)

Стоимость авто будет озвучена при осмотре. Мы настоятельно вам рекомендуем ни в коем случае не торопиться отдавать ваш автомобиль в страховую компанию, поскольку наши цены всегда выше, а иногда разница между нашей оценкой и оценкой страховой достигает 100 000 т.р.!

Если вам необходимо продать любой автомобиль в Санкт-Петербурге — вы попали по адресу. Мы выкупим ваше авто быстро и дорого.

Наше предложение

Выкуп автомобилей в Ленинградской областиМы оценим ваш автомобиль совершенно бесплатно. Даже если вы после оценки раздумаете его продавать, за нее платить не придется. Но вряд ли вы раздумаете – ведь мы гарантируем максимальную цену на рынке авто Спб. К тому же, оформление, и эвакуатор также БЕСПЛАТНЫ

Самостоятельная продажа битого автомобиля – стоит ли связываться?

Можно самостоятельно попытаться продать свой автомобиль в любом состоянии. Но в большинстве случаев на подобные предложения откликаются перекупщики, которые стремятся сильно сбить цену и приобрести автомобиль практически даром. Так же велик риск нарваться на мошенников.

Предположим, что вы самостоятельно нашли покупателя на ваш разбитый автомобиль по более-менее приемлемой цене. Вам придется потратить массу времени и денег на переоформление и транспортировку автомобиля, понести другие сопутствующие расходы. Действительно, стоит ли связываться? Обратитесь к нам, и мы предложим лучшую цену!

Для чего нам ваш автомобиль?

Иногда автовладельцы задаются вопросом: для чего компании приобретают битые автомобили? Ведь некоторые из них уже не пригодны для вождения. Мы готовы ответить на такой вопрос.

Как правило, судьба битого автомобиля после продажи — это ремонт с последующей реализацией, либо разбор на запасные части. После того, как вы передадите нам все права на ваш автомобиль, мы, в зависимости от его состояния, выберем один из путей, указанных ранее. Если автомобиль уже не подлежит восстановлению — его части, ещё пригодные для работы, послужат другим машинам. Если же с авто ещё можно поработать — его ожидает новая жизнь.